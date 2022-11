Conferencia de prensa final Munguia-Coria El mediano #1 de la OMB Jaime Munguía (40-0, 32 KOs) y Gonzalo “El Mago” Coria (21-5, 8 KOs) se enfrentaron en la conferencia de prensa final de su combate a diez asaltos por DAZN y TV Azteca este sábado desde Arena Astros en Guadalajara, México. Jaime Munguía: “¡Estoy muy emocionado de estar en Guadalajara! Estamos listos para traer un espectáculo a los fanáticos aquí. En el boxeo no hay simples oponentes y Coria no es la excepción. Esperamos que una vez que superemos este obstáculo, estemos listos para una gran pelea en 2023”. Gonzalo Coria: “Estoy emocionado por la oportunidad de mostrar mi talento contra un gran campeón como Jaime. Hemos entrenando duro, y el sábado los fanáticos están de enhorabuena”. Nuevo oponente para Teófimo López Sanginov vuelve al gimnasio tras el ataque con cuchillo Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.