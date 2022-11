BKFC firma con Austin Trout Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC) ha anunciado la firma del ex campeón mundial de peso súper welter de la AMB Austin ‘No Doubt’ Trout’ con un contrato promocional de múltiples peleas. Peleando desde Las Cruces, Nuevo México, Trout ha compilado un récord de boxeo profesional de 35-5-1 con 18 nocauts. El zurdo de 37 años es mejor conocido por su victoria sobre la leyenda puertorriqueña Miguel Cotto en 2012 en el Madison Square Garden. David Feldman, presidente de BKFC declaró, “Austin es uno de los boxeadores más talentosos y duros del boxeo. He visto innumerables peleas suyas y realmente muestra el espíritu guerrero necesario para tener éxito en BKFC. Estamos encantados de empezar a trabajar con él y pronto anunciaremos su primera pelea a puño limpio”. Sanginov vuelve al gimnasio tras el ataque con cuchillo Canelo Álvarez fue operado y espera retornar en mayo 2023 Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.