Canelo Álvarez fue operado y espera retornar en mayo 2023 El campeón unificado de peso súper mediano Saúl “Canelo” Álvarez se sometió a una cirugía de muñeca hace unos días y se está uniendo bien. “Las incisiones ya están cerradas. Estoy haciendo mi terapia muy bien, así que supongo que no me detendrá tanto. Mis peleas siempre son en mayo o septiembre. Creo que pronto estaré listo para volver al ring”, dijo Álvarez en una entrevista con bet365. “Al principio, el médico me había dicho que tenía que estar cuatro semanas con el yeso sin moverlo después de la operación, pero estamos progresando mejor de lo esperado”. Canelo sigue decidido a vengar su derrota por decisión unánime ante el campeón de peso semipesado de la AMB, Dmitry Bivol, en mayo pasado, y confía en que el resultado será diferente la próxima vez. “Fue muy difícil porque nadie está listo para perder, pero he visto pelear a Bivol. Tuve una pelea muy competitiva en base a las limitaciones que tenía. Mi mano, mi hombro, la primera mitad de la pelea lo hice muy bien, y luego vinieron los problemas, porque no entrenamos como deberíamos, especialmente en una división más grande. Es lo que vamos a buscar en la revancha… Perdí tratando de hacer historia en otra división, pero vamos a trabajar duro para que el resultado sea todo diferente”. Ex campeón mosca del WBC, Higa, vence a Songsaeng en Tokio Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.