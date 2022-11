Ex campeón mosca del WBC, Higa, vence a Songsaeng en Tokio Por Joe Koizumi

Fotos por Naoki Fukuda El ex campeón de peso mosca del WBC Daigo Higa (19-2-1, 17 KOs) gano todos los asaltos y se impuso por decisión casi absoluta (100-90 dos veces, 99-91) sobre Songsaeng Phoyaem de Tailandia (18-3, 12 KOs) en diez rounds el martes en Tokio, Japón. Después de que le quitaran el cinturón del WBC en la báscula antes de su defensa programada contra Cristofer Rosales y de que el nicaragüense lo detuviera en nueve asaltos en abril de 2018, Higa cayó en el infierno con una pausa de 22 meses causada principalmente por una suspensión indefinida que finalmente terminó después de un año y cinco meses. Higa subió a la categoría de gallo y probó una sorpresiva derrota ante el desconcertante zurdo Ryosuke Nishida en abril del año anterior. Incluso ahora, Daigo no ha recuperado su anterior poder, pugnacidad y nitidez en los golpes. Higa siguió acechando al duradero tailandés todo el tiempo, pero no logró anotar el nocaut esperado. En el prospecto welter, Jin Sasaki (13-1-1, 12 KOs) dominó y despachó al tailandés Phatiphan Krungklang (10-4-1, 6 KOs) a los 2:31 del tercer round en un combate a ocho rounds. Promotor: Promociones Shisei.

Top Boxing News

