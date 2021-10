Sánchez vence a Egjaba en Las vegas Por Miguel Maravilla en el ringside En la pelea co-estelar de la noche, el peso pesado cubano Frank Sánchez (19-0, 13 KO’s) le dio a Efe Egjaba (15-1, 12 KOs) de Nigeria su primera derrota al ganar una decisión unánime. Fue un asalto de ritmo rápido, Sánchez conectó con los golpes rápidos y sólidos mientras Agjaba presionó y devolvió el favor atacando. Ampliando el jab en la segunda ronda, Sánchez hizo estallar a Agjaba y más tarde en la ronda siguió con una derecha sólida. Sánchez continuó ocupado en el tercer pozo de boxeo y conectó con Agjaba. En el cuarto, Agjaba comenzó a soltarse, pero Sánchez continuó lanzando golpes sólidos y boxeando con eficacia. Atacando en el quinto, Agjaba comenzó a respaldar a Sánchez, quien continuó boxeando. * * * A mitad de la sexta, Agjaba acechaba mientras el cubano Sánchez mantenía su distancia haciendo estallar el jab desde afuera, el nigeriano comenzó a seguir con la mano derecha. En el séptimo, Sánchez acertó con la mano derecha conectando a Agjaba y siguiendo con un uppercut de izquierda enviándolo a la lona. Sánchez estaba de pie dando golpes alrededor del ring, pero siguió con el derechazo cuando golpeó a Agjaba al final de la pelea. Luchando con confianza en el noveno, Sánchez se paseó y fue selectivo mientras Agjaba acechaba y parecía estar buscando el gran golpe. En la décima y última ronda, Sánchez luchó de manera conservadora conectando con grandes golpes cuando Agjaba sintió la urgencia. Después de diez rounds completos, los jueces anotaron el combate 98-91, 98-91 y 97-92. Fury KOs Wilder retiene su título WBC en extraordinaria pelea Resultados de la cartelera de Fury-Wilder de Las Vegas

