Resultados de la cartelera de Fury-Wilder de Las Vegas Por Miguel Maravilla en el ringside El súper welter Vladamir Hernández (13-4, 6 KOs) de Durango, México superó al ex campeón mundial Julian “J-Rock” Williams (27-2, 16 KOs) al ganar una decisión dividida en diez asaltos. Hernández recibió un corte en el ojo en la primera ronda cuando Williams conectó algunos tiros importantes. Williams continuó lanzando fuertes golpes conectando a Hernández con la derecha en la segunda ronda. A pesar de ser golpeado con grandes golpes, Hernández se mantuvo cerca de Williams en el tercero. Fue una batalla cuesta arriba para ambos peleadores, ya que Hernández comenzó a cerrar la brecha en la segunda mitad de la pelea. Al final de la pelea, Hernández pareció tener el impulso. Los jueces anotaron la pelea 96-94, Hernández, 96-94 Williams y 97-93 para Hernández. La dos veces medallista de oro cubana Robeisy Ramírez (8-1, 4 KOs) ganó una reñida decisión unánime sobre Orlando González Ruiz (17-1, 10 KOs) de Puerto Rico. Fue una pelea entretenida ya que Ramírez y González intercambiaron desde el principio, pero Ramírez fue el más técnico. González fue duro y en el quinto presionó a Ramírez para que terminara fuerte la ronda. La segunda mitad de la pelea vio a Ramírez boxear efectivamente, González fue el agresor pero Cuba fue demasiado rápida, contraatacando y cronometrando con precisión. Al final del noveno, Ramírez atacó cuando el rostro de González estaba hinchado y sangrando. Crédito a González por buscar la pelea y aguantar mientras Ramírez mostraba su habilidad superior en el camino hacia una victoria por decisión. Los jueces anotaron los combates 99-91, 99-91 y 97-93. En la pelea de apertura desde el T-Mobile Arena en Las Vegas, el peso pesado ucraniano Viktor Vykhryst, también conocido como Viktor Faust (8-0, 6 KOs) anotó un triunfo por KOT en el tercer asalto sobre Mike Marshall (6-1-1, 4 KO’s ). El ucraniano rompió con el jab desde el principio cuando la cabeza de Marshall se echó hacia atrás. Vykhryst derribó a Marshall en las rondas dos y tres, Marshall no continuó después de levantarse de la segunda caída con el árbitro Robert Hoyle detuvo la pelea a 1:49 de la tercera. Bruce Carrington (1-0) de Brooklyn hizo su debut profesional de manera impresionante al ganar una decisión unánime dominante sobre Cesar Cantu (3-3) en un combate de peso pluma programado a cuatro asaltos. Carrington lo mezcló dando el primer golpe a Cantú en camino a una victoria por decisión. Los tres jueces anotaron 40-36. Resultados desde Alemania

