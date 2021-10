Fury KOs Wilder retiene su título WBC en extraordinaria pelea Por Miguel Maravilla en el ringside El invicto campeón de peso pesado del CMB, Tyson Fury (31-0-1, 22 KOs) anotó un espectacular nocaut en el undécimo asalto sobre el ex campeón Deontay Wilder (42-2-1, 41 KOs) en su tercera pelea el sábado por la noche en el T-Mobile Arena. en Las Vegas. Fury derribó a Wilder en la tercera ronda. Wilder regresó para dejar caer a Fury dos veces en la cuarta ronda. Ambos continuaron tratando de aterrizar grandes tiros a medida que avanzaba la pelea. Fury hirió a Wilder en la séptima ronda. Fury derribó a Wilder nuevamente en la décima ronda, pero Wilder se recuperó al final de la ronda. Fury fue por el final en la undécima ronda y golpeó a Wilder contra la lona para terminarlo. El tiempo era 1:10. Wilder comenzó agresivamente yendo tras Fury en el primer minuto de la pelea, Fury pateó con el jab midiendo y conectó con una derecha sólida, Wilder atacó el cuerpo y arrinconó a Fury, pero el campeón soltó sus manos. En la segunda ronda, Fury se conectó con la mano derecha varias veces escabulléndose en el combo uno-dos y atando a Wilder mientras él continuaba apoyándolo contra las cuerdas también. Wilder presionó el tema en la tercera ronda yendo tras Fury, sin embargo, el campeón siguió con su ataque conectando con un derechazo seguido de un uppercut que envió a Wilder a la lona. En el cuarto, Wilder devolvió el favor enviando a Fury a la lona dos veces. Wilder siguió llegando en el quinto atacando a Fury con la sólida mano derecha. En el sexto, Fury se inclinó para que Wilder se quedara adentro tratando de cansarlo, pero Wilder siguió disparando, el campeón cerró la ronda atando y arrinconando a Wilder. Manteniéndose cerca y atando, Fury trabajó el interior en la séptima ronda y conectó a Wilder con un fuerte giro a la derecha y siguió con golpes de poder en el interior mientras rompía el Bronze Bomber. Wilder parecía estar desvaneciéndose en el octavo mientras Fury seguía presionando y disparando con la mano derecha conectando sólidamente. Fury atacó desde el inicio de la campana en la novena ronda, Wilder no tenía su poder mientras Fury seguía llegando. Al final de la pelea en el décimo, Fury conectó con un sólido uno-dos en las curvas de Wilder, luego un corto derecho derribó a Wilder. En las rondas del campeonato, Fury mantuvo su ataque mientras respaldaba a Wilder derribándolo por última vez en el undécimo cuando el árbitro Russell Mora Jr.detuvo la pelea a la 1:10. Sánchez vence a Egjaba en Las vegas

