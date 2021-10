Nonito Donaire firma con Probellum Probellum, la nueva empresa de boxeo de Richard Schaefer, firmó al campeón de peso gallo del WBC,

Nonito Donaire (41-6, 27 KOs) con un contrato promocional. Un campeón mundial de cuatro divisiones, Donaire, de 38 años, también se ha adjudicado los titulos mundiales en peso mosca, peso supergallo y peso pluma. El ‘Filipino Flash’ se une a Regis Prograis, Badou Jack, Eimantas Stanionis, Arthur Biyarslanov, Taras Shelestyuk, Ricky Burns, Eduardo Hernandez y Brandon Moore en Probellum. Las noticias sobre cuándo Donaire tendrá su primera pelea después de firmar con Probellum se anunciarán en un futuro próximo. Fallece el ex campeón Tony De Marco a los 89 años Fury KOs Wilder retiene su título WBC en extraordinaria pelea

