Fallece el ex campeón Tony De Marco a los 89 años Es triste anunciar el fallecimiento del ex campeón mundial de peso welter Tony DeMarco a la edad de 89 años. DeMarco nació como Leonardo Liotta y creció en el norte de Italia en Boston, donde estudió boxeo cuando tenía 12 años. El miembro del Salón de la Fama DeMarco fue un gran atractivo en Nueva Inglaterra y encabezó muchas veces en el antiguo Boston Garden, donde en 1955 destronó a Johnny Saxton para ganar el título mundial. Perdió el cinturón dos meses después en una guerra con Carmen Basilio. DeMarco fue un ícono en Boston. Hay una calle que lleva su nombre y una estatua ubicada en el histórico North End de Boston. Se retiró en 1962 con un récord de 58-12-1, 33 KOs y fue una personalidad popular en la escena del box local durante muchas décadas. DeMarco era uno de los ex campeones supervivientes de mayor edad a la edad de 89 años. Nonito Donaire firma con Probellum

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.