Sam Soliman regresa el 13 de marzo Por Ray Wheatley – World of Boxing El ex campeón de peso mediano de la FIB Sam “King” Soliman (46-14-1, 19 KOs) regresa a la acción del ring contra el nigeriano King Davidson (20-3, 13 KOs) en el Bankstown Paceway, Condell Park el 13 de marzo. la mejor forma de mi carrera a la edad de 47 años ”, dijo Soliman a Paul Nasari en Radio 2BACR. “Me he entrenado duro para esta pelea y sé que soy el perdedor como lo he sido en muchas de mis peleas, pero demostraré que están equivocados nuevamente el 13 de marzo. “Vencí a Mark Lucas en abril de 2019 en mi última pelea y estuve en el ring con los grandes del boxeo Jermain Taylor y Felix Sturm, a quienes dominé para ganar el título mundial. Los fanáticos del boxeo verán a Sam ‘King’ Soliman en su mejor momento en Bankstown el 13 de marzo “. Canelo ya esta en Miami para enfrentar a Yildrim Bika en acción el viernes en NSW, Australia

