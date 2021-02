Bika en acción el viernes en NSW, Australia Por Ray Wheatley – World of Boxing El ex campeón de peso súper mediano del CMB Sakio “Scorpion” Bika (34-7-3, 22 KOs) se enfrentará al campeón de peso crucero de Australia Adam Stowe (6-2-2, 4 KOs) el viernes en el Cessnock Bowling Club, Cessnock, NSW Australia “Será una pelea dura”, dijo Bika al Newcastle Herald. “Con mi nombre, la gente siempre entrena duro antes de pelear conmigo. Tengo que respetar a mi oponente. Me ocuparé de mis asuntos y, por supuesto, ganaré la pelea. Quiero ganar todas las rondas. ¿Puedo detener a este tipo? No lo sé. ¿Puedo ganar esta pelea? Sí, lo ganaré “. Bika ha estado anteriormente en guerras con Joe Calzaghe, Andre Ward, Adonis Stevenson y Sam Soliman. Ocupó el cinturón del WBC durante 14 meses en 2013-2014. Sam Soliman regresa el 13 de marzo Rozicki vuelve a la acción el 24 de abril

