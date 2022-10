Salapat vuelve a ganar El ex retador del titulo interino mundial peso gallo del WBC, Tasana Salapat (68-1, 50 KOs) anotó una decisión unánime en ocho asaltos sobre Cris Alfante (18-11-1, 10 KOs) para reclamar el título vacante de peso gallo del Consejo Asiático de Boxeo del WBC el miércoles en Rangsit International. Estadio en Rangsit, Tailandia. Las puntuaciones fueron 77-74, 77-74, 78-73. Salapat llevó su récord a 48-0 antes de sufrir su única derrota ante Takuma Inoue en 2018. Ahora ha ganado 20 combates consecutivos desde entonces contra una competencia en su mayoría dudosa, lo que explica la falta de una calificación mundial a pesar de su elevado libro de victorias/derrotas. Cartelera de los principales combates de la semana Round 12 con Mauricio Sulaimán: Dopaje en el deporte Like this: Like Loading...

