Round 12 con Mauricio Sulaimán: Dopaje en el deporte Por Mauricio Sulaiman – Hijo de Jose Sulaiman

Presidente del WBC He investigado en varios lugares la definición de “deporte”, y en todas esas fuentes encontré palabras y conceptos como: “actividad física, normas y reglamentos; juego o competición, entrenamiento, entretenimiento, afición o diversión y salud”. El deporte existe desde los inicios de la humanidad, y constantemente se crean o inventan nuevas modalidades, algunas de ellas inimaginables e incluso algunas limadas con ingenio. Todos hemos practicado algún tipo de deporte, ya sea por actividad física y salud, o por recreación y entretenimiento, y también algunos lo practican de forma profesional. También seguimos con agrado y pasión los deportes, y lo más probable es que todo aquel que lea esta columna sea apasionado de uno o varios de ellos: fútbol, ​​soccer, béisbol, baloncesto, voleibol, boxeo, lucha libre, pesca, caza, ajedrez, gimnasia, etc. etc. Los Juegos Olímpicos originales nacieron en Grecia, como una forma de encontrar lo mejor, y así mismo, los modernos son, sin duda, uno de los eventos deportivos más importantes del mundo. Ganar una medalla significa alcanzar la gloria y, en muchos casos, cambia para siempre el futuro del deportista, de su familia e incluso de un país. El sacrificio, la dedicación y la práctica de años se ponen a prueba, y la presión está sobre ti… Es ganar o ganar, no hay otra opción. El deporte es una de las industrias más importantes y lucrativas que existen. Los Juegos Olímpicos, las Copas del Mundo, el Super Bowl, la Serie Mundial de Béisbol, los torneos nacionales e internacionales y por supuesto, las grandes peleas de boxeo… el deporte tiene su lado económico que tiene una gran influencia en millones de personas. Las apuestas también son una industria multimillonaria, que mueve a millones de personas, y que además genera una gran presión entre los deportistas que compiten. Teniendo en cuenta todos estos factores, podemos concluir que los deportistas están en constante demanda de obtener resultados a nivel personal y externo. La competitividad es cada vez más compleja y una batalla difícil; hay miles que quieren tener lo que tiene el campeón o líder, fracciones de segundos determinan el resultado: potencia, fuerza, velocidad, todo influye en el rendimiento y el resultado final. Desafortunadamente, con el crecimiento del deporte y sus consecuencias llegó el mal, que se manifestó para influir en la pureza y honorabilidad de los atletas. Alguien descubrió en un momento determinado que alguna sustancia o procedimiento ofrecía una ventaja competitiva sobre los oponentes, y así nació el dopaje.

Son muchas las sustancias que actualmente están prohibidas, ya que consumirlas produce un efecto que brinda ventajas frente a quienes no las consumen. El dopaje es muy diverso y se ha convertido en una industria de proporciones colosales. ¡Se han descubierto procesos de trampa que incluso involucran a gobiernos y países! ¿Qué podemos esperar de un individuo o de un grupo? Fue en los Juegos Olímpicos, donde el dopaje ganó relevancia y atención mundial; Finalmente, los órganos rectores, las ligas deportivas, los equipos y clubes, e incluso los deportistas y sus agrupaciones, entendieron que el dopaje es una realidad y que hay que abordarla. El Consejo Mundial de Boxeo fue la primera organización en instituir la regla de las pruebas antidopaje obligatorias después de todas las peleas de campeonato mundial, esto desde 1973, regla que aún se lleva a cabo hasta el día de hoy. La gravedad del dopaje en el boxeo es un tema de gran relevancia y preocupación. ¡El boxeo no es un juego, “No juegas al boxeo”! los que se dopen no ganarán por segundos en su competencia, no anotarán más goles, jonrones o touchdowns, no correrán ni nadarán más rápido, ni anotarán más canastas, los que usan sustancias o procedimientos ilegales en el boxeo estarán golpeando su oponente y de esta manera poniendo en riesgo la integridad física e incluso su vida. Durante mucho tiempo, mi padre, José Sulaimán, lideró al CMB en los esfuerzos por abordar el tema del dopaje, ya que no basta con hacer pruebas después de las peleas; en realidad, descubrir que alguien se había dopado para una pelea no evita acciones desleales dentro del ring, ya que las acciones ya han ocurrido. Se financiaron importantes estudios sobre el tema, se trabajó de la mano de expertos en el tema y se tomaron una serie de consideraciones para abordar este problema por parte del WBC. Eventualmente logramos trabajar de la mano con la VADA (Agencia Voluntaria Antidopaje), con la Dra. Margaret Goodman, quien es una de las personas más importantes en el mundo del antidopaje. Está apasionadamente dedicada a tratar de hacer que el boxeo sea más seguro para los boxeadores. VADA es simplemente el mejor sistema de control de dopaje que existe. En 2015 se creó el Programa de Boxeo Limpio “CBP”, con el objetivo de dar un paso adelante y abordar este tema tan sensible. La regulación y el protocolo se implementaron y lanzaron a nivel mundial. Todos los campeones del WBC y los 15 primeros contendientes en el ranking tienen que estar inscritos y registrados en el programa, el peleador que no se registra es sacado de las listas del ranking y no puede competir por ningún campeonato del WBC. Es básicamente un programa fuera de competición. VADA está a cargo de toda la administración de la CBP. VADA selecciona aleatoriamente cada mes una cantidad de luchadores que tendrán una prueba sin previo aviso; se coordina con la agencia que vendrá a recoger las pruebas, y de ahí se lleva al laboratorio. Todos los miembros de este proceso cuentan con la certificación WADA, que es la Agencia Mundial Antidopaje.

El WBC recibe los resultados de la prueba y hay un protocolo a seguir cuando hay un resultado adverso. Existe un procedimiento, que incluye la investigación de todo lo relevante del caso y la oportunidad del atleta de solicitar la apertura de la Muestra “B”.

El dopaje es un tema muy complejo y también increíblemente legal. La intervención de los procesos judiciales es fundamental, y es por ello que la ejecución del programa CBP debe ser impecable; El WBC confía plenamente en VADA y orgullosamente sigue aumentando su actividad año tras año. Existe otra modalidad del CBP o VADA. Los promotores contratan el programa para evaluar al azar a los boxeadores que tienen peleas programadas. Esos luchadores están sujetos a varias pruebas aleatorias y no anunciadas antes de una pelea. Quiero agradecer a las empresas promotoras que creen en el boxeo limpio, y que invierten importantes sumas de dinero en mantener su honra, tales como: Premier Boxing Champions y TGB, Top Rank, Matchroom Boxing y algunas otras, contratan este servicio continuamente para la importante peleas e incluso para pruebas aleatorias a luchadores que tienen contrato con su empresa. El Consejo Mundial de Boxeo ha financiado este programa durante siete años, invirtiendo una cantidad significativa de dinero, recursos, administración y dedicación de varias personas alrededor del mundo. Algunas consideraciones importantes sobre el WBC y el Programa de Boxeo Limpio son: – Creemos en la inocencia del deportista hasta que el resultado del protocolo demuestre lo contrario. – Cada caso es completamente independiente de cualquier otro caso, cada uno tiene especificidades y no se puede comparar con otra situación. – Cada sustancia es diferente de cualquier otra, no se pueden comparar todos los casos como uno solo, ya que las consideraciones específicas de cada sustancia y sus efectos son diferentes. – No hay nada más importante que la seguridad y protección del atleta. – Hay un gran grupo de expertos que participan en los procesos de análisis de cada caso por separado. Este pasado fin de semana se tuvo que cancelar una pelea en Inglaterra, por un positivo de un boxeador. Un evento de gran interés que había llenado el estadio con más de 20.000 aficionados. Es una verdadera pena que algo así tenga que pasar para que la industria del boxeo y los medios de comunicación presten atención al tema del dopaje. Nunca se considera cuánto se ha hecho para mejorar y solo se viraliza cuando hay un escándalo como este, pero como decía mi papá: “No estamos en un concurso de popularidad, estamos aquí para hacer que el boxeo sea más seguro para los boxeadores”. .“ Sabías…? Clenbuterol es una sustancia prohibida cuando está por encima de los niveles permitidos por la AMA, es decir, existe la posibilidad de que un atleta dé positivo sin ser considerado dopaje si los niveles están por debajo del rango prohibido. México tiene un problema de salud, ya que hay mucha carne contaminada con esta sustancia, lo que llevó a la AMA a subir el umbral y tener una administración especial dedicada a estos casos debido a los escándalos que se han dado a lo largo de los años, como el Mundial de Fútbol Juvenil. Copa en 2011 en la que más de 100 futbolistas dieron positivo durante un torneo, o también aquel escándalo cuando Canelo dio positivo antes de su segunda pelea con GGG. Finalmente se comprobó que no había habido culpa cometida por el peleador mexicano. Anécdota de hoy Para mi papá siempre fue un sueño representar a su amado México en una competencia internacional. Era un gran atleta. Fue seleccionado como beisbolista para los primeros Juegos Panamericanos, pero lamentablemente el cáncer de mi abuela lo llevó a tomar la decisión de quedarse con ella. Siempre quiso que uno de sus hijos representara a nuestro país y mi hermano Fernando estuvo muy cerca de lograrlo, porque era un nadador de gran talento; El mismo Sr. Nelson Vargas le comentó a mi papá que tenía oportunidades de competir en los Juegos Olímpicos. Fery, como lo llamamos cariñosamente, conversó con mi papá, quien le dijo: “Hijo mío, sé lo mucho que significa nadar para ti; me has dado una gran satisfacción, con tantas medallas que has obtenido, solo quiero que sepas que te apoyaré en la decisión que tomes, sea cual sea tu elección de ir por una vida deportiva, con años de sacrificio, dedicación pero sin tener nada garantizado, o tomar el camino del estudio y la vida personal… Te pido que persigas tu sueño, no el mío…” Y Fery decidió estudiar y trabajar, y hoy trabaja en lo que siempre quiso desde niño, en su rancho en Mérida, Yucatán. Agradezco los comentarios en [email protected] FS2 transmitirá combates de cartelera de Wilder-Helenius Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.