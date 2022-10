FS2 transmitirá combates de cartelera de Wilder-Helenius Puede ver tres peleas preliminares antes del pay-per-view de Wilder-Helenius del sábado desde el Barclays Center en Brooklyn en FS2. El peso súper welter en ascenso Vito Mielnicki Jr. (12-1, 8 KOs) se enfrentará a Limberth Ponce (19-5, 11 KOs) en un enfrentamiento de 8/10 asaltos que encabeza la transmisión. Otras peleas incluyen al contendiente invicto de peso ligero Michel Rivera (23-0, 14 KOs) contra Jerry Pérez (14-1, 11 KOs) en ocho asaltos, y al invicto peso pesado Gurgen Hovhannisyan (3-0, 3 KOs) en ocho asaltos contra Michael Coffie (13-2, 10 KOs), quien espera volver a la contienda después de derrotas consecutivas ante Jonny Rice en julio de 2021 y enero de este año. Round 12 con Mauricio Sulaimán: Dopaje en el deporte Acosta-Angulo el 21 de octubre en California Like this: Like Loading...

