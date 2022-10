Acosta-Angulo el 21 de octubre en California Recién salido de la mayor victoria de su joven carrera, el prospecto de peso súper pluma George “El Yuyu” Acosta (13-1, 1 KO) se enfrentará a José Angulo (14-3, 7 KO) en una pelea de ocho asaltos que servirá como el principal evento el 21 de octubre en el Doubletree Hotel en Ontario, California. En el evento coestelar, el peso gallo Manuel “El Meny” Flores (13-0, 11 KOs) se enfrenta a un oponente que se determinará más adelante. Puede ver la acción en los canales de redes sociales de Thompson Boxing. FS2 transmitirá combates de cartelera de Wilder-Helenius Wilder: solo me quedan tres años Like this: Like Loading...

