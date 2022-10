Wilder: solo me quedan tres años El ex campeón mundial de peso pesado Deontay “The Bronze Bomber” Wilder anticipó su tan esperado regreso al ring en “The Pivot Podcast” y prometió acción amigable para los fanáticos en su enfrentamiento de PPV contra Robert Helenius este sábado 15 de octubre en Barclays Center en Brooklyn. “Le doy todo el 110% por ciento”, dijo Wilder. “Le digo a la gente que solo me quedan tres años que quiero dedicar a este negocio. Quiero volver a las grandes peleas y darles a los fanáticos lo que quieren ver, y eso es yo arriesgando mi vida por el entretenimiento de los demás… Lo estoy haciendo por la gente esta vez. Ya no se trata solo de mi familia, se trata de todos los que he motivado, inspirado y alentado en todo el mundo. Curiosamente, Wilder reveló que su plan de juego original en el boxeo era convertirse en un boxeador oficial para ganar dinero extra. “Nunca supe por qué tenía tan mal genio, pero con el tiempo aprendes a dejar las cosas infantiles y esa es mi historia. Tenía que entender en qué valía la pena poner acción y en qué no. Especialmente cuando empiezas a tener hijos, porque todo lo que haces es por ellos. Fue entonces cuando tuve que empezar a pensar en mis acciones, porque sabía que si yo no estaba en sus vidas, nadie se alimentaba. “Cuando entras en un ring de boxeo te vuelves organizado. Es una estructura y una disciplina. Se requiere un cierto estándar para competir y realmente hacerlo. Cuando tuve mi primera sesión de sparring es cuando me di cuenta de que podía ser algo. La única razón por la que incluso fui al gimnasio fue para convertirme en un oficial porque solo lo hacía porque mi hija tenía espina bífida. Me llevó al gimnasio. “Pensé que podría duplicar mi dinero si llegaba al equipo olímpico. Sabía que eso me ayudaría incluso más que simplemente emprender el viaje como profesional. Tomé esa ruta e hice el equipo olímpico y obtuve medallas, todo en un año y medio… el resto es historia a partir de ahí”. Acosta-Angulo el 21 de octubre en California Noticias del boxeo mundial Like this: Like Loading...

