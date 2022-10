Noticias del boxeo mundial El ex campeón de peso pesado de la AMB, Mahmoud Charr, todavía está haciendo una campaña ardua para conseguir una pelea con el campeón de peso pesado del CMB, Tyson Fury. Fury dice que su oponente del 3 de diciembre se anunciará la próxima semana. Según los informes, Derek Chisora ​​es el favorito. Aún no se ha anunciado un nuevo oponente para la dos veces medallista de oro olímpica Robeisy Ramírez después de que Jessie Magdaleno se retirara de su choque del 29 de octubre por una lesión en el entrenamiento. La pelea estaba programada para ser la co-estelar de Loma-Ortiz. La AMB continúa avanzando hacia su objetivo de tener un solo campeón mundial por categoría y hasta ahora ha logrado eliminar 10 de las 17 divisiones a través de diferentes decisiones del Comité de Campeonatos. De las siete divisiones restantes, tres ya van camino de tener un solo campeón en el corto plazo. Wilder: solo me quedan tres años Zepeda-Prograis por título WBC el 26 de noviembre en Carson Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.