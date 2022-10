Zepeda-Prograis por título WBC el 26 de noviembre en Carson José ‘Chon’ Zepeda (35-2, 27 KOs) clasificado en el puesto n.º 1 del WBC y el excampeón mundial Regis ‘Rougarou’ Prograis (27-1, 23 KOs) en el puesto n.º 2 lucharán por el título mundial superligero vacante del WBC el 26 de noviembre. en ‘The War Grounds’, también conocido como Dignity Health Sports Park en Carson, CA y transmitido en vivo por pay-per-view, se anunció hoy. Las entradas saldrán a la venta este viernes. José Zepeda: “Estoy muy emocionado de que esta pelea finalmente suceda. Esto no es como otras peleas. Estos son los dos primeros en las 140 libras. división, peleas como esta ya no se ven en el boxeo. Esta es una pelea real y la mejor parte es que los fanáticos están al tanto de esto”. Regis Prograis: “He estado esperando esta pelea durante tres años. Yo fui campeón hace tres años, y me quedé en 140 para poder cumplir con mi objetivo y ser bicampeón en 140. Llevo mucho tiempo esperando esta oportunidad, y creo que el 26 de noviembre es cuando voy a dar rienda suelta. mis tres años de frustración. Podría haber ido a 147 y obtener más dinero, pero siempre quise ser dos veces campeón. Cambié algunas cosas, conseguí un nutricionista para mi última pelea. Estoy muy agradecido por esta oportunidad de venir de nuevo y no la dejaré escapar”. Regresa el ex campeón Andrew Moloney Like this: Like Loading...

