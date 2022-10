Regresa el ex campeón Andrew Moloney Por Ray Wheatley – World of Boxing El ex campeón de peso súper mosca de la AMB Andrew Moloney (24-2, 16 KOs) chocará con el ex retador al título mundial Norbelto Jiménez (31-9-6, 16 KOs) en diez asaltos con el título internacional vacante de la OMB en juego el domingo (sábado en los EE. UU.) en el Rod Laver Arena, Melbourne, Victoria, Australia televisado por ESPN. “Estoy emocionado de estar de vuelta y estar de vuelta en casa siempre es especial”, dijo Moloney. “Gané mi primer título mundial en Melbourne, por lo que siempre será un lugar especial en mi corazón. Una vez más, gracias a Top Rank ya mi manager Tony Tolj, quien nunca dejó de apoyarme a mí y a mi hermano durante toda nuestra carrera. “Siempre encuentras un tipo diferente de motivación cuando estás en casa, es divertido estar frente a tu propia gente. Me encanta pelear en Australia. Pelearé con cualquiera en cualquier lugar, fui a Chile hace unos años, pero no puedes vencer a pelear frente a tus amigos y familiares”. “He expresado abiertamente mi deseo de pelear contra Ioka, y es completamente de una manera respetuosa. Es un gran campeón y una leyenda del deporte. Sería un honor compartir ring con él. “Mi enfoque en este momento está en Jiménez y luego veremos a dónde vamos desde allí y necesito seguir realizando actuaciones de calidad para justificar esas afirmaciones y mostrarle al mundo que Andrew Moloney volverá a ser campeón mundial”. Resultados desde el Salón de la Fama del Boxeo en Texas Like this: Like Loading...

