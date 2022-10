Resultados desde el Salón de la Fama del Boxeo en Texas Por Jeff Zimmerman Fotos: Porfirio Barron Jr. / One Vision Photography En el evento principal en el Comerica Center en Frisco, Texas, el peso superpluma Juan Antonio López (17-11-1, 7 KOs) de Fort Worth luchó contra Henry Arredondo (8-1-1, 4 KOs) de San Antonio hasta un empate. durante seis rondas en Night to Fight en beneficio del Ring of Hope y el evento inaugural del Salón de la Fama del Boxeo de Texas. López, un zurdo y favorito del público local desde hace mucho tiempo, mostró su dominio en el ring en las primeras rondas para mantenerse alejado del agresivo Arrendondo y escogió sus lugares conectando su mano izquierda recta. En los siguientes asaltos, la pelea se movió en el bolsillo y Arredondo encontró el éxito al conectar sus golpes de poder. López intercambió golpes adentro, pero Arrendondo lanzó más golpes que parecían tener más fuerza. Ninguno de los peleadores resultó herido. Aunque Arrendondo ganó cinco de las seis rondas en una tarjeta de puntaje, los otros dos jueces vieron tres a tres con puntajes de 57-57 dos veces y 59-55 para un empate mayoritario. ………… La noche perteneció al recién formado Salón de la Fama del Boxeo de Texas que contó con cuarenta de los nombres más importantes de Dallas-Fort Worth entre peleadores, entrenadores, medios, funcionarios y colaboradores, incluidos los ex campeones mundiales Quincy Taylor, Troy Dorsey, Paulie Ayala, Stevie Cruz. , Gene Hatcher y el miembro del Salón de la Fama del Boxeo Internacional Donald Curry, solo por nombrar algunos en esta velada repleta de estrellas. Todos fueron introducidos en el ring entre peleas. El Salón de la Fama del Boxeo de Texas fue una creación del coordinador de eventos de boxeo Lester Bedford y George Foreman Jr. Aquí está la lista de todos los miembros que estuvieron presentes en las festividades: Chris Arnold, Bert August, Paulie Ayala, Gary Barcroft, Robert Bird, Robert Chapa, Jesús Chávez, Laurence Cole, Stevie Cruz, Troy Dorsey, Mark Elfenbein, Robert Guy, Freddy Guzman, Wayne Harrison, Gene Hatcher, Deborah Holmes, Barry Horn , Michael Lerma, Jaime Lerma, Brian Lonon, Christine Lopez, Henry Mendez, Michael Miller, Jose Orozco, Paul Percifield, Sugar Ray Phillips, Jesse Ravelo, Vincent Releford, Kendrick Releford, Paul Reyes, Sergio Reyes, Pete Rojas, Bobby Scoggins, Pedro Silva, Stacey Snyder, Paul Stephens, Quincy Taylor, Danny Treviño, Nick Wells, Luis Yáñez, Jeff Zimmerman Roberto Cruz contra Felipe Reyes El súper welter Roberto Cruz (8-0, 4 KOs) de Killeen, Texas derrotó a Felipe Reyes (6-6, 4 KOs) en el evento coestelar en Frisco, TX para obtener la victoria por nocaut. Cruz realizó una actuación brillante cuando conectó una serie de golpes en la cabeza y el cuerpo y uppercuts en Reyes toda la noche. Reyes estuvo en juego pero no pudo sobreponerse a la embestida de Cruz. El árbitro Neal Young descontó un punto de Reyes en la tercera ronda por golpear en la espalda después de un par de advertencias. En la cuarta ronda, Cruz derribó a Reyes con un uno, dos y, aunque Reyes se puso de pie, Cruz conectó otra andanada y el árbitro finalmente lo detuvo cuando Cruz anotó el nocaut técnico para permanecer invicto. El tiempo era 1:19 de la cuarta ronda de las seis programadas. Randy Rivera contra César Torres El peso crucero Randy Rivera (1-0), que hizo su debut profesional en Cuba y peleó en el Maple Ave Boxing Gym en Dallas, sobrevivió a una deducción de puntos en la ronda final para ganar una reñida decisión dividida contra César Torres (1-1, 1 KO) de Tyler, TX en cuatro rondas entretenidas. Ambos muchachos salieron luchando por las cercas en la primera ronda con la esperanza de terminar la noche temprano. Cada uno probó el poder del otro, pero nunca golpeó la lona. El árbitro Laurence Cole advirtió a Rivera en la tercera ronda por aguantar y dos veces más en la cuarta ronda, antes de finalmente deducir un punto en una batalla muy cerrada hasta ese punto. River también perdió su boquilla y cayó de rodillas en un momento que fue descartado como un desliz porque claramente estaba cansado. La deducción de puntos energizó a Rivera, quien conectó sus mejores golpes de la noche, múltiples combos uno, dos a la cabeza de Torres. Las puntuaciones leen 38-37 dos veces para Rivera y 38-37 para Torres. Rivera obtuvo la primera victoria de su carrera. Juan Gómez contra Ousmane Sylla En un asunto de ida y vuelta, el peso welter Ousmane Sylla (3-4-2, 1 KO) de Arkansas venció a Juan Gómez (0-1) de Fort Worth en una pelea de cuatro asaltos. Sylla, luchando contra su pie trasero al principio de la pelea, conectó una mano derecha sólida toda la noche contra el agresivo Gómez que estaba haciendo su debut profesional. Sylla conectó los golpes más limpios, aunque Gómez tuvo cierto éxito con sus propios golpes de poder. Sylla llegó a la cima con la decisión unánime cuando los puntajes leyeron 39-37 dos veces y 40-36. Emmanuel Tennison contra Travasio Talley En la pelea de apertura en el Comerica Center en Frisco, Texas, el peso súper welter Emmaunel Tennsion (2-3, 1 KO) de Ft Worth detuvo a Travasio Talley (0-4) en la tercera ronda de las cuatro programadas. Fue una pelea enérgica mientras duró, ya que el larguirucho Tennison encontró el éxito por fuera en el primer asalto, mientras que Talley peleó por dentro en el segundo asalto. La pelea se calentó al final del segundo cuando ambos peleadores lanzaron golpes después de la campana mientras el árbitro Laurence Cole saltaba entre ellos. En la tercera ronda, quedaron atados e inmediatamente Talley se alejó con un dolor inmenso y Cole detuvo la pelea inmediatamente cuando Talley se rompió el brazo. Tiempo de detención 1:31 vía TKO.

