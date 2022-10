Por Ray Wheatley – World of Boxing

El ex campeón mundial indiscutible de peso ligero George “Ferocious” Kambosos (20-1, 10 KOs) confía en que derrotará al campeón de las 135 libras del CMB, AMB, OMB y FIB Devin Haney (28-0, 15 KOs) en su revancha el domingo ( sábado en los EE. UU.) en el Rod Laver Arena en Melbourne, Victoria, Australia, televisado por ESPN.

“Sé que soy el desvalido. Estoy de vuelta en territorio familiar nuevamente”, dijo Kambosos al Daily Telegraph. “Mucha gente me ha descartado, pero he sacudido al mundo antes y puedo sacudirlo de nuevo. Lo he copiado de algunos idiotas no calificados, pero no he perdido la confianza en mí mismo.

“El tipo de competidor que soy, sí, me ganó en la primera pelea, pero si alguien me gana la primera vez jugando ajedrez o PlayStation, regresaré de inmediato. Estudiaré cómo vencerlos hasta vencerlos. Me vuelve loco no ganar. Este negocio es brutal. Conozco la carga de ser un campeón mundial y la maldición que conlleva tener todos esos cinturones.

“Haney merece respeto. Es un gran boxeador, un campeón, pero ahora es el perseguido… y quiero quitarle todos los cinturones”.