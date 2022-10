Martínez vuelve a vence a Ancajas y retiene título de la FIB en California Por Miguel Maravilla en ringside El campeón de peso gallo junior de la FIB de Argentina, Fernando Martínez (15-0, 8 KO’s) y el ex campeón mundial Jerwin Ancajas (33-3-2, 22 KO’s) de Filipinas se enfrentaron en una revancha de larga distancia para dar inicio a la transmisión televisiva del Showtime Championship Boxing el el sábado por la noche en el Dignity Health Sports Park en Carson, California. Los dos peleadores salieron balanceándose, enfrentándose el uno al otro en la primera ronda cuando esta pelea parecía comenzar donde la dejó la última vez. La agresividad de Filipino pareció sacar lo mejor de Martínez, ya que se tambaleó momentáneamente en el segundo desde un contra de Ancajas, pero continuó yendo hacia Ancajas y luchando. Ancajas conectó un golpe bajo en el tercero cuando Martínez atacó pero el árbitro no lo atrapó. Manteniéndose cerca y arriba, Martínez presionó en el cuarto mientras Ancajas boxeaba y contraatacaba. Martínez parecía tener un corte en el ojo izquierdo por un choque de cabezas, entrando en el quinto asalto mientras continuaba presionando al zurdo Ancajas. En los últimos segundos del round, Ancajas conectó con un sólido contraataque mientras Martínez respondía con su agresivo ataque de carga. Estuvo cerca de entrar en el sexto, pero el argentino Martínez cerró la ronda fuerte conectando a Ancajas con grandes golpes. Saliendo fuerte en el séptimo, Martínez atacó y arrinconó a Ancajas, un choque de cabezas abrió un corte sobre el ojo izquierdo de Ancajas pero eso no impidió que los peleadores intercambiaran. El corte pareció empeorar para Ancajas mientras la sangre goteaba. Manteniéndose agresivo en el octavo, Martínez conectó los grandes golpes mientras Ancajas estaba limitado y parecía cansado. Intercambiando en el centro en el noveno, Martínez golpeó con fuerza y ​​atacó empujando a Ancajas contra las cuerdas, el filipino se mantuvo sereno y boxeó, a pesar de la fuerte embestida de Martínez. Otra ronda sin parar en la décima cuando Martínez y Ancajas cambiaron y conectaron. En las rondas de campeonato, Martínez se mantuvo al ataque y luego se resbaló, sacando a la contingencia filipina de sus asientos, pero los dos peleadores continuaron intercambiando. Ancajas instó a Martínez a intercambiar en el duodécimo y último asalto, sin embargo, las cosas se pusieron un poco difíciles cuando Martínez empujó a Ancajas contra las cuerdas, unos segundos después, Martínez conectó con una serie de grandes golpes mientras continuaba presionando hacia la campana final. Después de doce rondas reñidas, los jueces calificaron la pelea 119-109, 118-110 y 118-110 mientras Fernando Martínez retiene su título de la FIB. Kambosos: Puedo sacudir el mundo otra vez Kavaliauskas domina a Fox en Carson, California Like this: Like Loading...

