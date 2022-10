Kavaliauskas domina a Fox en Carson, California Por Miguel Maravilla en ringside El ex retador al título mundial, el peso welter lituano Egidijus Kavaliauskas (23-2-1, 18 KO) ganó una decisión unánime contra Mykal Fox (22-3, 5 KO) de Washington, DC el sábado por la noche en el Dignity Health Sports Park en Carson, California. Kavaliauskas derribó a Fox dos veces en la tercera ronda. The Mean Machine fue el agresor que presionó a Fox durante toda la pelea, ya que Fox básicamente luchó para sobrevivir después de las caídas. Atacando gran parte de la pelea detrás de un fuerte jab, la segunda mitad de la pelea vio a Kavaliauskas perseguir y continuar atacando mientras Fox mantenía su distancia y boxeaba usando su altura y alcance para su ventaja. Todo era Mean Machine mientras continuaba atacando y lanzando grandes golpes respaldando a Fox, cerrándose para impresionar a los jueces en el camino hacia la decisión. Los jueces puntuaron la pelea 100-88, 99-89 y 98-90 a favor de Mean Machine. Martínez vuelve a vence a Ancajas y retiene título de la FIB en California Resultados del Undercard de Fundora-Ocamp Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.