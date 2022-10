Resultados del Undercard de Fundora-Ocamp Por Rocky Morales en primera fila En una sorpresa menor, Edward Vasquez (13-1, 3KO) logró una victoria por decisión dividida sobre Viktor Slavinskyi (13-2-1, 6KO). Los dos boxeadores estaban muy igualados, pero Vázquez parecía vencer a Slavinskyi en muchas ocasiones. No hubo caídas en la pelea. Los jueces califican la pelea 74-78, 77-75 y 79-73 a favor de Vásquez en el combate de peso pluma a ocho asaltos. Gabriela Fundora (9-0, 5KOs), de 20 años y 5’9 “, realizó una clínica de boxeo para ganar una clara victoria por decisión unánime sobre la dura pero superada Naomi Reyes (9-2, 5KOs) en diez asaltos en un combate de peso mosca. Ya fue la sexta victoria de 2022 para la ocupada Fundora, que está subiendo de rango hacia una pelea por el título mundial. No hubo derribos en la pelea y los jueces anotaron 99-91, 98-92 y 99-91, todos a favor de Fundora. Eumir Marcial, Zamboanga City, Filipinas, (3-0, 2KOs) fue el ganador por decisión unánime sobre el peleador local, Steven Pichardo (8-3-1, 2KOs) de la cercana Gardena, California. Marcial sufrió un grave corte por un cabezazo accidental en el segundo asalto y fue un desastre sangriento durante el resto de la pelea de peso mediano a seis asaltos. Los jueces anotaron por unanimidad 60-54 a favor de Marcial en lo que pareció ser una pelea mucho más disputada. En la acción de la pelea de apertura del Dignity Health Sports Park en Carson, California, el peleador local Brandon Lynch (12-1-1, 9KOs) superó a su oponente argentino Roque Junco (11-13-1, 6KOs) por detención en el tercer asalto. Junco cayó en la primera ronda, pero pudo continuar solo para ser detenido dos rondas más tarde en una pelea programada de peso súper welter de seis rondas. Elijah García (12-0, 10KOs) aporreó a Edgar Valenzuela (7-2, 6KOs), deteniéndolo en el primer asalto de una pelea programada a seis asaltos en peso mediano. Angel Rebollar (6-1, 3KOs) anotó la sorpresa sobre el ex invicto Justin Cardona (8-1, 4KO) en una batalla competitiva de peso ligero que se extendió a seis asaltos. Los jueces vieron el combate 57-57, 59-55 y 58-56 a favor de Rebollar quien se lleva la luchada y merecida victoria. Kavaliauskas domina a Fox en Carson, California Actualidad de Browne-Dubois por título WBA Like this: Like Loading...

