Actualidad de Browne-Dubois por título WBA Por Ray Wheatley – World of Boxing El ex campeón de peso pesado de la AMB, Lucas "Big Daddy" Browne, mostró su disgusto porque la Junta de Control de Boxeo Británico cerró una pelea propuesta por el título de la AMB en noviembre con el actual campeón regular Daniel Dubois. "Así que aquí estoy, finalmente recibiendo buenas noticias sobre la posibilidad de pelear", dijo Browne en un video que publicó en las redes sociales. He estado de acuerdo. Daniel quiere la pelea. Luchando por un título de la AMB de nuevo. Finalmente tener la oportunidad de luchar por el título 'regular' de la AMB. Todo lo que escucho ahora es que la Junta de Control de Boxeo Británico no sancionará la pelea porque soy demasiado mayor. "Entonces, independientemente del hecho de que comencé a boxear a los 32 años, fui campeón a los 36 sin experiencia amateur, obtuve dos grandes victorias por nocaut. Junior Fa, noqueado en una ronda, actualmente tengo un título regional de la FIB y la AMB, y uno de los 15 primeros en el ranking mundial con la AMB, pero aparentemente, soy demasiado viejo. 'Oh, no. Tiene 43 años, es demasiado viejo. "¿Qué tan triste es eso? No es como si me hubieran golpeado en la cabeza durante toda mi carrera. Tengo tres derrotas en total. ¿Como funciona esto? El tipo de Australia es jodido de nuevo. Esa ha sido toda mi carrera, desafortunadamente". Conferencia de prensa final Fundora-Ocampo por título WBC

