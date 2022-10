Cartelera de los principales combates de la semana Después de algunas cancelaciones recientes decepcionantes de último minuto, finalmente tenemos un fin de semana de pelea ENORME que esperar. JUEVES

Bxng.tv tiene un PPV de $19.99 encabezado por la excampeona femenina Heather “The Heat” Hardy (22-2, 4 KOs) contra Calista Silgado (20-15, 15 KOs) en un combate a seis asaltos de Sony Hall, en el corazón de Times Square, en el centro de Manhattan. También el peso welter #7 de la FIB Ivan “The Volk” Golub (20-1, 15 KOs) defiende su cinturón USBA contra Wesley Tucker (15-3, 9 KOs). Convocando las peleas desde el ringside estarán el ex comisionado de NYSAC Randy Gordon y el ex contendiente de peso pesado “Gentleman” Gerry Cooney. VIERNES

All Star Boxing tiene una cartelera con el peso mosca número 8 de la AMB Anthony “Princesa” Olascuaga (4-0, 2 KOs) defendiendo su título Fedelatin de la AMB en diez asaltos contra Marco “Lobito” Sustaita (13-4-1, 11 KOs). ) en Seneca Resort & Casino en Niagara Falls, Nueva York. Desafortunadamente no hay operador de EE. UU., pero ESPN Knockout se televisará en toda América Latina. SÁBADO

DAZN comienza TEMPRANO con una tarjeta que comienza a las 4 a. m. ET/1 a. M. PT desde South Bank Piazza en Brisbane, Queensland, Australia. El evento principal es un enfrentamiento muy atractivo entre el superligero Liam Paro #2 de la OMB (22-0, 13 KOs) y el peso ligero #11 de la FIB Brock Jarvis (20-0, 18 KOs) por el título mundial de 140 libras de la OMB. ESPN+ presenta la súper pelea femenina entre Claressa Shields (12-0, 2 KOs) y Savannah Marshall 12-0, 10 KOs) por los cinturones indiscutibles de peso mediano WBC/WBA/IBF/WBO en el O2 Arena de Londres. También en esa cartelera está la unificación de peso superpluma femenino entre la campeona de la FIB/OMB Mikaela Mayer (17-0, 5 KO) y la gobernante del CMB Alycia Baumgardner (12-1, 7 KO). La transmisión comienza a las 2:30 p. m. ET, 11:30 a. m. PT. FS2 tiene acción previa que conduce al PPV Wilder-Helenius a partir de las 7 p. m. ET/4 p. m. PT. En acción están el peso superwelter Vito Mielnicki Jr. (12-1, 8 KOs) y el peso ligero Michel “La Zarza Ali” Rivera (23-0, 14 KOs) en peleas separadas, además del invicto peso pesado Gurgen Hovhannisyan (3-0, 3 KOs). ) en un enfrentamiento de ocho asaltos contra Michael Coffie (13-2, 10 KOs). El pago por evento de $74.99 superado por la eliminatoria por el título de peso pesado del CMB entre el ex campeón de peso pesado del CMB Deontay “The Bronze Bomber” Wilder (42-2-1, 41 KOs) y Robert “The Nordic Nightmare” Helenius (30-3, 19 KOs) del Barclays Center en Brooklyn comenzará a las 9 p. m. ET/6 p. m. PT. En la co-estelar, el ex campeón de peso súper mediano de la FIB Caleb “Sweethhands” Plant (21-1, 12 KOs) se enfrenta al dos veces campeón de peso súper mediano del CMB Anthony “The Dog” Dirrell (34-2, 25 KOs) en un 12- ronda eliminatoria por el título supermediano del CMB. Los otros dos combates son el peso pesado invicto Frank Sánchez (20-0, 13 KOs) contra Carlos Negrón (25-3, 20 KOs) en un combate a 10 asaltos, y el contendiente de peso gallo Gary Antonio Russell (19-0, 12 KOs) contra el ex El campeón de la FIB Emmanuel Rodríguez (20-2, 13 KOs) en una revancha de doce asaltos. ESPN comienza a las 10:30 p. m. ET, 7:30 p. , 10 KOs) del Rod Laver Arena en Melbourne, Australia. En la co-estelar, el dos veces retador al título mundial Jason “Mayhem” Moloney (23-2, 18 KOs) se enfrenta a Nawaphon Kaikanha (51-1-1, 46 KOs) en una eliminatoria final de peso gallo del CMB en doce asaltos. Además, el ex campeón de peso súper mosca de la AMB, Andrew Moloney (24-2, 16 KOs) pelea contra el complicado ex retador al título mundial Norbelto Jiménez (31-9-6, 16 KOs) en diez asaltos. ¿Quieren más? Tanto los programas de Brisbane como los de ESPN transmitirán horas y horas de combates de cartelera. “Before the Bell” en DAZN comienza a transmitirse a las 2:15 a. m. ET/11:15 p. m. PT, mientras que los combates preliminares en ESPN+ comienzan a transmitirse a las 6 p. Prograis: Zepeda nunca ha enfrentado alguien como yo Salapat vuelve a ganar Like this: Like Loading...

