Prograis: Zepeda nunca ha enfrentado alguien como yo “Yo no soy Iván Baranchyk. ¡Cuando deje caer a la gente, los acabaré!” Un Regis “Rougarou” Prograis recargado insiste en que no repetirá el gran error que cometió la última vez que fue campeón del mundo: darlo por sentado. El cinturón superligero mundial vacante del CMB está en juego cuando Prograis choca con José Zepeda en una pelea deliciosa el 26 de noviembre en Carson, California. Prograis ganó la correa de la AMB en 2019 después de noquear a Kiryl Relikh y admite que su ascenso a la cima de la división fue “fácil” y que no entendió la importancia. La derrota del jugador de 33 años ante Josh Taylor en su gran pelea de unificación más tarde ese año, y su larga espera para recuperar otro golpe, lo han hecho cambiar su forma de actuar. “Siento que soy totalmente diferente ahora porque cuando era el campeón mundial, voy a ser honesto contigo, no lo apreciaba”, dijo Prograis a Probellum.com. “Fue fácil para mí. Ni siquiera voy a mentir, fue fácil para mí. En el momento en que me estaba preparando para luchar por el cinturón, fui a Los Ángeles y durante mis primeras dos semanas allí tuvimos fiestas en la casa y todo tipo de cosas, ¡y este soy yo luchando por mi campeonato mundial! “Pero fue fácil para mí, y no lo aprecié y luego me lo quitaron así, muy rápido. “Así que ahora, siento que soy un peleador diferente, mi forma de pensar es muy diferente. La primera vez, fue fácil. Solo lo hice. Fue fácil. Fui campeón mundial, número uno del mundo y no fue nada para mí. Ni siquiera me importaba. Y esta vez ha sido difícil, rascar mi camino de regreso a la cima para llegar al cinturón. Así que ahora lo apreciaré aún más. Y ahora no hago todas esas cosas que solía hacer”. El experimentado Zepeda (35-2, 27 KOs) ha desafiado dos veces por títulos mundiales y se encuentra con Prograis en una racha de cinco victorias consecutivas, que incluye la Pelea del Año 2020. Zepeda e Ivan Baranchyk golpearon la lona cuatro veces en cinco asaltos esa noche y aunque Prograis respeta a su oponente, advirtió a ‘Chon’ que no lo dejará escapar. “No soy Ivan Baranchyk, cuando dejo caer a la gente, los acabaré”, declaró Prograis. “También tengo un coeficiente intelectual más alto y siento que también tengo un mayor poder de golpe. Y luego soy zurdo, así que soy astuto. Baranchyk estaba allí para ser golpeado. “Iván realmente no tenía demasiada defensa pero yo, soy un monstruo completamente diferente. Zepeda nunca ha visto nada como yo antes. Pero Zepeda, es bueno, lo bajan, se levanta y lo hace bien”. Manual de Árbitro de Boxeo Profesional ACTUALIZADO Cartelera de los principales combates de la semana Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.