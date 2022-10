Manual de Árbitro de Boxeo Profesional ACTUALIZADO El afamado árbitro y juez de boxeo Armando García, quien ha trabajado en peleas de campeonatos mundiales en todo el mundo, actualizó su Manual de árbitros profesionales de boxeo. Aquí está el enlace a la última actualización . “Es 100% gratis”, dijo García. “No busco ningún beneficio. Espero que pueda estar disponible para el mundo del boxeo para una mayor discusión y comprensión”. https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:9c5e6edd-919b-3887-a3c5-7a44aec5bcc8 Prograis: Zepeda nunca ha enfrentado alguien como yo Like this: Like Loading...

