Dia de entrenamiento con los medios de Haney-Kambosos El campeón mundial indiscutible de peso ligero Devin "The Dream" Haney (28-0, 15 KOs) y George Kambosos Jr. (20-1, 10 KOs) se enfrentaron ayer, pero en el entrenamiento abierto de hoy, se mantuvieron separados. Haney-Kambosos 2 se transmitirá en vivo por ESPN. Devin Haney: "Está inventando todas las excusas del libro. Dijo que no iba a hacerlo, pero ahora dicen que estaba aguantando, era esto, era aquello. Lo que quieras decir, él puede seguir diciéndolo. La charla no importa. Voy a entrar allí y hacer lo que voy a hacer a pesar de todo. No importa qué árbitro esté allí, no importa dónde esté la pelea, no importa". George Kambosos Jr: "Cuando volví a ese vestidor {después de la primera pelea}, mi mentalidad cambió de inmediato. Soy un retador de nuevo. No estaba molesto. Estoy en un lugar familiar, y aquí es donde he estado la mayor parte de mi carrera. ¿Duda de mí? No hay problema. Me encanta cuando dudan de mí. Me encanta cuando piensan que no tengo ninguna posibilidad. Está bien. Les demostraremos que están equivocados una vez más". Butler listo para Inoue para el 13 de diciembre en Tokyo. Manual de Árbitro de Boxeo Profesional ACTUALIZADO

