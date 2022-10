Butler listo para Inoue para el 13 de diciembre en Tokyo. El campeón de peso gallo de la OMB, Paul Butler, va en busca de la inmortalidad del boxeo el 13 de diciembre cuando se enfrente a Naoya Inoue por el título mundial indiscutible de peso gallo en el Ariake Arena de Tokio. Inoue tiene los cinturones de la FIB, la AMB y el CMB y quiere limpiar la división antes de subir de peso, pero Butler advierte que no lo descarte todavía. “He estado boxeando durante más de 20 años y todos los éxitos y reveses me han llevado aquí, a la pelea más grande de mi carrera, con el premio más grande que se ofrece en el deporte”, dijo Butler. “No me hago ilusiones sobre el tamaño de la tarea que tengo por delante, pero me he estado acostando soñando con convertirme en el campeón mundial indiscutible de peso gallo. “Inoue es un luchador fenomenal, pero ninguna persona debería subestimarme, mis habilidades o mi resolución. Voy a Japón para escribir mi nombre en la historia de nuestro deporte”. Conferencia de prensa final Shields-Marshall en Londres Dia de entrenamiento con los medios de Haney-Kambosos Like this: Like Loading...

