Sakai regresa a Japón y derrota a Shigeta Por Joe Koizumi

Fotografías de Naoki Fukuda Con una larga campaña en México durante diez años, el boxeador Japonés Shoki Sakai (24-11-2, 13 KOs), 146.5, hizo su debut en su país natal y anotó su primera victoria aquí sobre el welter # 7 de JBC Hironori Shigeta (6-2- 1, 3 KOs), 146.25, por decisión unánime (78-74) en ocho rounds de toma y daca el lunes en Tokio, Japón. Sakai, de 29 años, había estado peleando bajo la tutela del veterano entrenador Mexicano Nacho Beristein desde 2010 en México y Estados Unidos, y regresó a casa para pelear su primera pelea aquí. El zurdo más alto Shigeta, también de 29 años, tomó la iniciativa en las dos primeras rondas, pero Sakai comenzó a mostrar su represalia en la tercera y aceleró su ataque a medida que avanzaba la contienda. Sakai siguió superando al enemigo que se desvanecía y superó sus primeros déficits en puntos. Su estilo agresivo, así como su durabilidad sin derrotas por KO o TKO en su marca, pueden convertirlo en un deleite del público tanto aquí como en México. Promotor: Hachioji Nakaya Promotions en asociación con Yokohama Hikari Promotions (en Shinjuku Face). Conferencia de prensa virtual de Charlo-Derevyanchenko

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.