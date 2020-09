Conferencia de prensa virtual de Charlo-Derevyanchenko El invicto campeón mundial de peso mediano del WBC, Jermall Charlo, y el principal contendiente de las 160 libras, Sergiy Derevyanchenko, hablaron con la prensa durante una conferencia de prensa virtual de inicio el lunes mientras prevén el evento principal de la primera parte de la primera doble cartelera de Showtime PPV en Sábado 26 de septiembre en un evento presentado por Premier Boxing Champions. JERMALL CHARLO: “Serán fuegos artificiales y una noche explosiva de boxeo. No puedo esperar. Todos llaman a esto una prueba y un gran paso adelante, así que estoy entrenando duro y preparándome bien. “Perdió esas dos peleas contra Gennadiy Golovkin y Daniel Jacobs. Competitivo o no, eso es lo que pasó. Sin embargo, es un guerrero y quiero que sea inteligente para que pueda darme lo mejor que pueda. Esta va a ser una pelea real, solo debes saberlo. “Voy a ser súper agresivo. Ese es el mensaje que quiero transmitir a todos los demás pesos medios que existen. “Pensé que podría necesitar superar a Jacobs y Golovkin, pero mientras continúe siendo yo mismo, obtendré la victoria y levantaré la mano. Soy inteligente, más fuerte y mejor de lo que solía ser. Cada pelea es una pelea diferente. Dejo que mi entrenador estudie y yo solo me concentro en lo que tengo que hacer. “Viene directamente hacia mí y pelea. Eso es lo que espero. ¿Quieres que vaya cara a cara? Eso es lo que espero hacer. “Todo el mundo está dudando de mí. Me han dudado durante años. No es ira. No me importa lo que mi oponente o su entrenador diga de mí. Soy un luchador y estoy listo para esto. Realmente quiero entrar y pelear. “Después de esta pelea, la gente dirá que soy un gran luchador. Soy el mejor en el mundo. Sé que Sergiy también se siente así. Entonces llegamos a chocar en el ring. Espero una pelea. No salgo del gimnasio desde febrero. He estado encerrado. Quería esta oportunidad para entrar y ser yo. “Si llega la distancia, estoy preparado para la distancia. Si no puede tomar el poder, voy a acabar con él. “No soy Daniel Jacobs, y sé que Andre probablemente esté tratando de comparar esa pelea conmigo, porque trabajó en la esquina de Jacobs. Sé que Andre me ha estado estudiando durante mucho tiempo y ahora puede ver lo que su otro luchador puede hacer contra mí. “He estado en casa entrenando como loco. Estoy en la cima de mi juego. No me preocupa lo que digan los demás. Sé que se trata de una supuesta pelea intensiva, pero estoy listo para cualquier desafío que se presente. Tendrás la oportunidad de verme ser el mejor Jermall Charlo que puede ser “. SERGIY DEREVYANCHENKO: “Mi entrenamiento está progresando. He estado en el gimnasio haciendo ejercicio, manteniéndome en forma, comiendo sano y haciendo todo lo que se supone que debo hacer. Estoy esperando ansiosamente el 26 de septiembre. Puedes esperar de mí el mismo tipo de pelea que viste contra Golovkin. “Tuve la experiencia de pelear a este nivel contra gente como Jacobs y Golovkin, lo que me dio la confianza y la experiencia de pelear al más alto nivel. Tengo una confianza suprema y absoluta en mí mismo. “Charlo cree que es el mejor del mundo y yo creo que soy el mejor del mundo. Creo que soy el mejor luchador. Lo mejor es que vamos a tener la oportunidad de resolverlo y veremos quién es realmente el mejor del mundo. “Solo estoy concentrado en mi oponente y en lo que tengo que hacer el 26 de septiembre. El objetivo es entrar, quitarle el cinturón y llevárselo a casa. “Lo que he dicho antes es que tengo mucha experiencia y eso podría ser un problema para Charlo. Nunca dije que sería demasiado para él, pero lo descubriremos la noche de la pelea. “Necesito seguir con mi plan de pelea. Tenemos un plan en marcha. Voy a hacer lo que tengo que hacer. Si hay una posibilidad de noquearlo, lo noquearé. Si dura 12 rounds, haré lo mejor que pueda y mostraré a los jueces que soy el ganador “. Sakai regresa a Japón y derrota a Shigeta Morrell nombrado Boxeador del Mes de la AMB

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.