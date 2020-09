Morrell nombrado Boxeador del Mes de la AMB La Asociación Mundial de Boxeo (AMB) nombró al cubano Osvary David Morrell como el Boxeador del Mes y su compatriota Erislandy Lara obtuvo una Mención de Honor. Morrell ganó el cinturón interino de peso súper mediano de la AMB en solo su tercera pelea profesional. El peleador de 22 años se enfrentó a Lennox Allen el 8 de agosto en Los Ángeles y lo derrotó por decisión unánime para llevarse el título. Según la AMB, la hazaña de Morrell solo es igualada por Vasyl Lomachenko y Saensak Muangsurin. Por su parte, Lara defendió su corona de las 154 libras por primera vez con una amplia decisión unánime contra Greg Vendetti el fin de semana pasado. El boxeador zurdo sacó toda su clase y experiencia para dominar todas las rondas y seguir siendo campeón de la categoría. Conferencia de prensa virtual de Charlo-Derevyanchenko Toño Moran vs.Muecas Solis el viernes en Kissimmee, Florida por Telemundo

