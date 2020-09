Toño Moran vs.Muecas Solis el viernes en Kissimmee, Florida por Telemundo All Star Boxing ha anunciado el final del viernes para su Boxeo Telemundo Summer Series, que se lleva a cabo en un estudio sin fanáticos presentes. El ex campeón de peso welter latino de la OMB Antonio “Tono” Moran (24-4-1, 17 KOs) de la Ciudad de México, México se enfrenta a Luis “Muecas” Solís (25-10-4, 21 KOs) de Mérida, Yucatán, México para el (AMB) Título de peso welter de Fedecentro en el Osceola Heritage Park Events Center en Kissimmee, Florida. En la pelea co-estelar está la estrella en ascenso invicta Xander Zayas (4-0, 3 KO) de Sunrise, Florida, en su debut en Boxeo Telemundo luego de una impresionante victoria por nocaut técnico sobre Marklin Bailey en febrero, Zayas, de 17 años. es administrado por Peter Khan de Fight Game Advisors y es promovido por Top Rank. Continuando con la acción en Boxeo Telemundo contará con el recién contratado prospecto de peso mediano junior Bryan “The Hunter” Polaco (1-0, 1 KO) de Fajardo, Puerto Rico, que viene de su impresionante debut profesional hace dos semanas en Bexeo Telemundo al noquear a Elliott Brown. . También en acción están el peso mediano Nikoloz Sekhniashvili (6-0, 4 KO) de Gori, Georgia, y el peso mosca Anthony Olascuaga de Los Ángeles, CA. hará su debut profesional. Morrell nombrado Boxeador del Mes de la AMB Arum: Tszyu se vio genial

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.