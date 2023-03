Ryota Murata se retira oficialmente Nacido en la ciudad de Nara, prefectura de Nara en 1986, Murata se estableció en el ring de aficionados al ganar la medalla de plata en el torneo del Campeonato Mundial en 2011 antes de adquirir el oro olímpico en 2012. El japonés de seis pies ganó el cinturón de las 160 libras de la AMB al detener a Hassan N’Dam después de la séptima sesión en 2018. Aunque lo perdió ante Bob Brant en Las Vegas, Murata lo recuperó a través de una detención en la segunda ronda sobre Brant en 2019. La carrera de Murata alcanzó su punto máximo cuando él, campeón de la AMB, se enfrentó al capo de la FIB Gennady Golovkin en Saitama en abril pasado. Mostrando una actuación valiente, Ryota finalmente sucumbió a GGG en la novena ronda para calentar el corazón de la audiencia. Japón ha producido muchos grandes campeones en divisiones más pequeñas, pero era raro ver a un campeón de peso mediano como Murata (siguiendo los pasos de Shinji Takehara en 1995). Había recibido un gran apoyo de Teiken Promotions, junto con la tremenda cooperación de Top Rank. Nos gustaría ver las actividades y logros de Murata después de que se despide del ring. Bien hecho, campeón. Haney-Lomachenko es oficial Monster Inoue tendrá su sello conmemorativo postal Like this: Like Loading...

