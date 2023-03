Monster Inoue tendrá su sello conmemorativo postal Por Joe Koizumi

Fotos por Naoki Fukuda Probablemente en consideración de la máxima buena suerte en los últimos torneos del WBC (Clásico Mundial de Béisbol) donde el equipo de Japón obtuvo una victoria mínima de 3-2 sobre la contraparte de EE. UU. (con el ganador del Cy Young, Justin Verlander, y el zurdo de los Dodgers Clayton Kershaw participando allí) con un resultado que podría haber sido diferente, nuestra fraternidad de boxeo japonés sufrió doble mala suerte. “Monster” Naoya Inoue, desafortunadamente, sufrió tal lesión que su ambiciosa oportunidad por el título contra el campeón de las 122 libras del WBC y la OMB, Stephen Fulton, el 7 de mayo, se pospuso lamentablemente hasta julio (la nueva fecha de la pelea será anunciada pronto por Ohashi Promotions). la muy esperada pelea por el título de unificación entre WBC. Sin embargo, la buena noticia es que el conjunto de sellos postales conmemorativos producido por el gobierno japonés salió a la venta a partir del 18 de marzo en conmemoración de que “Monster” Inoue unificó los cuatro cinturones de peso gallo al despachar a Paul Butler en diciembre pasado. El giro postal ya estaba cerrado a fines de enero, e incluso este reportero no pudo comprarlo por 6600 yenes (unos 50 USD). El juego de franqueo de lujo que utiliza las imágenes del mundialmente famoso fotógrafo Naoki Fukuda se convertirá en un costoso artículo de colección que pronto se venderá a un precio superior y me arrepiento de haberlo perdido. Ryota Murata se retira oficialmente M&R Boxing gana subasta de la FIB por Alvarado-Rosales Like this: Like Loading...

