M&R Boxing gana subasta de la FIB por Alvarado-Rosales Fightnews.com® informó anteriormente que la FIB había ordenado una eliminatoria de peso súper mosca entre los ex campeones mundiales y compañeros de manejo Félix Alvarado (38-3, 33 KOs) y Cristofer Rosales (35-6, 21 KOs). La pelea es para determinar el retador obligatorio #1 del actual campeón Fernando Martínez. M&R Boxing, que promueve a Alvarado, ganó con una oferta de $2,500. Matchroom, que promueve a Rosales, no presentó una oferta. El mánager de Alvarado, William Ramírez (WRAM Boxing), dio una idea de subasta. “Esta es una pelea que cuando se ordenó estaba emocionado. Sin embargo, nunca pudimos llegar a un acuerdo con el equipo de Rosales y, por lo tanto, se fue a subasta. Como saben, siempre confío en mi boxeador. Desafortunadamente, nadie apareció por parte de Rosales”. Monster Inoue tendrá su sello conmemorativo postal Bomba González se lesiona y no enfrentara a Teraji Like this: Like Loading...

