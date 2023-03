Bomba González se lesiona y no enfrentara a Teraji El campeón de peso minimosca del CMB Kenshiro “The Amazing Boy” Teraji estaba programado para enfrentar al campeón de la OMB Jonathan “Bomba” González en el Ariake Arena en Koto-Ku, Japón el 8 de abril. Desafortunadamente, González enfermó de neumonía, por lo que no podrá estar al 100% para esta importante pelea y tuvo que retirarse de la pelea. El equipo de Teraji ahora busca un rival para que pueda defender su título del WBC en la cartelera ya programada. M&R Boxing gana subasta de la FIB por Alvarado-Rosales Franklin: ¡Quiero noquear Anthony Joshua! Like this: Like Loading...

