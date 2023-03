Franklin: ¡Quiero noquear Anthony Joshua! Jermaine Franklin le advirtió a Anthony Joshua que tendrá un “despertar rudo” cuando se enfrenten en un combate de peso pesado programado de 12 asaltos en The O2 en Londres este sábado 1 de abril, transmitido en vivo en todo el mundo por DAZN. El ex dos veces campeón de peso pesado Joshua hace su esperado regreso al ring en suelo británico luego de su segunda derrota ante el campeón mundial unificado Oleksandr Usyk en Arabia Saudita, pero Franklin insiste en que no está aquí solo para compensar los números. El ‘989 Assassin’ de Saginaw llevo a Dillian Whyte hasta el final en una derrota por puntos en el OVO Arena de Wembley en noviembre pasado y está disfrutando de su oportunidad contra AJ. “Para él, dicen que su carrera está en juego. Para mí, todo está en juego”, dijo Franklin. “Así es como trato cada pelea. He estado boxeando toda mi vida y no estoy nervioso por esto. Si te pones nervioso, estás en el deporte equivocado. “Probablemente me estén mirando como si fuera un pusilánime o un vagabundo o algo así, pero van a tener un duro despertar. Uno de mis objetivos es que quiero ser un Campeón Mundial unificado. Solo quiero ayudar a los boxeadores. Amo el deporte y quiero seguir ayudando a otros peleadores a crecer. Quiero devolverle al deporte lo que me dio a mí. “Las circunstancias en torno a esta pelea son muy diferentes. Para la pelea de Dillian estaba trabajando en un trabajo antes de recibir esa llamada telefónica. Yo no estaba en el gimnasio. Nos tomó de 5 a 7 semanas ponernos en forma para esa pelea. Durante el tiempo que tuve hice lo que pude. Esta vez tengo más tiempo para prepararme y más tiempo para ponerme en forma. Estamos haciendo todo lo que podemos. “Le mostré a la gente lo que podía hacer contra Dillian. Le mostré a la gente que puedo pasar el rato con algunos de los mejores. Dillian es una luchadora top 10/top 15 y le mostré a la gente de lo que soy capaz. No siento que perdí. Llegamos a casa y trabajamos en cosas. Mejoramos y perfeccionamos nuestro oficio. Aprendimos algunas técnicas y formas diferentes de atacar”. El alguna vez derrotado Franklin (21-1, 14 KOs) cree que hizo más que suficiente para asegurar la victoria sobre Whyte, y algunos observadores sintieron lo mismo. El contendiente de 29 años espera enfrentarse a la mejor versión de Joshua y siente que la estrella británica está lejos de terminar. “Mi desempeño contra Dillian definitivamente me llevó a esta pelea. Podría haber elegido a cualquiera que quisiera, pero me eligió a mí. Tal vez está tratando de probarse a sí mismo que puede hacerme algo que Dillian no pudo. Quién sabe. No jugamos al boxeo. He venido aquí para despertarlo a él y al resto del mundo. “Siento que estoy ganando sin dudas al final de la pelea. En cuanto a él con los entrenadores y esas cosas, no puedo precisar qué tipo de estilo intentará usar. Simplemente hacemos nuestro trabajo y nos preparamos para cualquier estilo. Prepárate para ver un Jermaine Franklin nuevo y mejorado. “Los fanáticos me verán salir y pelear mucho mejor que la pelea de Dillian. Es hora de que la gente me tome en serio. Este es mi nuevo amanecer. Es mi momento de hacer mi reclamo. Quiero noquearlo, ese es el objetivo”. Bomba González se lesiona y no enfrentara a Teraji Benavidez: Canelo deberá enfrentarme por titulo WBC Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.