Benavidez: Canelo deberá enfrentarme por titulo WBC “Solo quiero decirles a todos que tengo mucho respeto por Canelo Álvarez, pero él tiene que darme esa oportunidad ahora”, dijo el invicto dos veces campeón mundial de peso súper mediano David “El Monstruo Mexicano” Benavidez después de retener su cinturón interino del CMB. con una contundente victoria por decisión unánime sobre el ex campeón mundial Caleb Plant el sábado por la noche en Las Vegas. “Eso es lo que todos quieren ver. Ahora los fanáticos piden esta pelea, las leyendas piden esta pelea, ¡así que hagamos que suceda!”. Hubo muchos sentimientos amargos de ambos lados antes de la pelea del sábado. “Sé que se dijeron muchas cosas entre nosotros, pero al final lo arreglamos como hombres”, dijo Benavidez. “Estoy feliz de haberle dado a los fanáticos la mejor rivalidad del año o de los últimos cinco años. Estoy muy feliz. “Sabía que tenía que ir paso a paso y ronda por ronda. Caleb es un luchador duro. No te va a dar todo en las primeras rondas, así que tienes que encontrarlo. Pero siento que no solo demostré que era un golpeador de poder esta noche. Demostré que tenía defensa y movimiento de cabeza y pude moverme alrededor del ring y cortar el ring muy bien”. Plant declaró: “Es una gran rivalidad, pero de eso se trata el boxeo. Vinimos aquí y lo arreglamos como hombres. No tomo nada de David. No hemos sido los mejores amigos, pero nos subimos al ring y lo arreglamos como hombres. Eso es lo que se supone que debes hacer. Es un luchador cojonudo”. Ramírez busca a Prograis por el titulo 140 libras del WBC Like this: Like Loading...

