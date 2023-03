Ramírez busca a Prograis por el titulo 140 libras del WBC Después de ganar la eliminatoria de peso superligero del WBC del sábado contra Richard Commey, el ex campeón José Ramírez apuntó al actual gobernante del WBC, Regis Prograis. Una pelea entre Ramírez y Prograis fue rechazada previamente por el Equipo Ramírez debido a la división de premios 65/35 que el CMB designó a favor de Prograis. “Quiero cualquier campeón mundial”, dijo Ramírez. “Si Regis Prograis se toma en serio la lucha, podemos sentarnos y negociar. Sentémonos y hagamos la pelea”. En cuanto a la pelea con Commey, Ramírez comentó: “Siempre es difícil después de un descanso, pero mentalmente tuve que volver a ser el mismo de antes y empezar con fuerza. Llegó un punto en mi carrera en el que me sentí demasiado cómodo. Empecé con ese ritmo y siendo activo con mis golpes durante todo el asalto. Y volví a mi antiguo yo. “Lo lastimé en el primer round. Pero es un tipo duro. Un gran saludo a Commey y su equipo. Es un buen guerrero. Hizo algunos buenos tiros. Y lo recogió en medio de la pelea, también. Escuché a su equipo motivándolo. Quería hacer una declaración y demostrar que soy el tipo más fuerte allí”. Benavidez: Canelo deberá enfrentarme por titulo WBC Benavidez vence a Plant y gana titulo del WBC Like this: Like Loading...

