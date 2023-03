Haney-Lomachenko es oficial Top Rank finalmente ha anunciado oficialmente el choque entre el campeón indiscutible de peso ligero Devin “The Dream” Haney (29-0, 15 KOs) y el ex campeón mundial de tres divisiones Vasiliy Lomachenko (17-2, 11 KOs) el sábado 20 de mayo en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Haney-Lomachenko se transmitirá en vivo por Top Rank en ESPN+ PPV. El PPV tendrá un precio de $ 59.99 y, además, estará disponible a través de proveedores de pago por evento por cable y satélite. Devin Haney: “Lomachenko es un buen peleador y futuro candidato al Salón de la Fama. No le quito nada a él ni a lo que ha hecho en el deporte del boxeo. Aunque no me dio una oportunidad cuando lo desafié en 2019, no seré mezquino. Esta es la pelea que los fanáticos realmente quieren, y lo hice posible. He mejorado dos veces desde la revancha de Kambosos, y lo creas o no, cuanto mejor es mi oponente, mejor me desempeño. No puedo esperar para esta pelea. Sé que Lomachenko tiene un coeficiente intelectual de boxeo extremadamente alto y le mostraré al mundo el 20 de mayo que soy el mejor boxeador del planeta. Estoy listo para defender mi título indiscutible de manera devastadora”. Vasiliy Lomachenko: “Mi objetivo es convertirme en el campeón indiscutible de peso ligero, y Devin Haney es el hombre con los cinturones. Respeto su coeficiente intelectual de boxeo y estoy emocionado por este desafío”. Acuerdo entre Niyomtrong-Rosa por titulo AMB Ryota Murata se retira oficialmente Like this: Like Loading...

