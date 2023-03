Acuerdo entre Niyomtrong-Rosa por titulo AMB Una subasta programada para la pelea entre el súper campeón de peso mínimo de la AMB, Thammanoon Niyomtrong, y el campeón regular de peso mínimo de la AMB, Erick Rosa, fue cancelada después de que ambos equipos le dijeron al Comité de Campeonatos de la AMB que habían llegado a un acuerdo. A los campamentos se les otorgó como fecha límite el lunes 3 de abril para enviar los contratos firmados que contienen los detalles de la fecha y el lugar de la pelea de las 105 libras. En caso de que cualquiera de las partes se niegue a cumplir con el contrato al que se comprometieron ambos equipos, perderá su reconocimiento como campeón de la AMB. Round 12 con Mauricio Sulaimán: El boxeo sigue a lo grande en Las Vegas Haney-Lomachenko es oficial Like this: Like Loading...

