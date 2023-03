Round 12 con Mauricio Sulaimán: El boxeo sigue a lo grande en Las Vegas Por Mauricio Sulaimán

Presidente del WBC – Hijo de José Sulaimán ¡Qué gran tarjeta cautivó y emocionó a Las Vegas! Fue un evento que me recordó los espectáculos de los viejos tiempos. Todas las peleas fueron intensamente competitivas. El evento principal fue espectacular y dramático. Estuvieron presentes decenas de campeones y leyendas del cuadrilátero, el ambiente era electrizante y, una vez más, nuestro deporte estaba en su apogeo, viendo cómo, tras cinco años de rivalidad perpetua, alimentada por la bilis, se libraba una batalla sin cuartel. y se enfureció en el ring. Después de que se calmó, David Benavidez y Caleb Plant se abrazaron, ya que reconocieron mutuamente sus virtudes, se habían ganado la admiración y el respeto y cada uno deseaba sinceramente el éxito del otro en el futuro. En el boxeo de hoy es muy común ver como las peleas previas son desiguales, básicamente desajustes, y antes de esas peleas básicamente puedes tener una idea de quién va a ganar, así que solo es cuestión de ver cómo les va. él. De la esquina roja salen los boxeadores firmados con la promotora, y de la azul sus rivales. Cuando los boxeadores en la esquina azul ganan, significa que el emparejamiento fue exitoso y que estaban igualados. Y, así sucedió. De las cuatro peleas principales, dos las ganaron los de la esquina azul. Grandes estrellas se dieron cita para presenciar esta ansiada batalla por el título mundial interino supermediano entre el mexicoamericano David “Monstruo Mexicano” Benavidez, (como lo apodó Mike Tyson) y el estadounidense Caleb “Sweet Hands” Plant. Asistieron Floyd Mayweather, Deontay Wilder, Gervonta Davis, Riddick Bowe, Fernando Vargas, Jermall y Jermell Charlo, Devin Haney, Joe Joyce, Yordenis Ugás y muchos más. La cartelera fue impresionante con todas las peleas cerradas y un ambiente maravilloso. Desafortunadamente, hubo una pelea tremenda en la multitud, lo cual es muy inusual. ¡Es increíble que haya gente que pague cientos y hasta miles de dólares por una entrada para ver boxeo al más alto nivel y, sin embargo, se distraiga y se moleste viendo una pelea en las gradas! Me alegró mucho experimentar el proceso de revisión de acciones controvertidas, en las que se utilizó efectivamente la repetición instantánea, como en la pelea de Crowley vs. Ramos. El réferi dictaminó que Cody Crowley había tocado la lona con su guante tras un gran golpe de Ramos, dándole la cuenta de 8 obligatoria; La repetición demostró lo contrario y los puntajes oficiales de los jueces cambiaron de 10-8 a 10-9. Esta regla se ha utilizado en el boxeo durante muchos años, pero solo por un corto tiempo se adoptó como una herramienta habilitadora de las comisiones de boxeo en los EE. UU. La Comisión Atlética del Estado de Nevada ha desarrollado un protocolo único con comunicaciones directas con el camión de televisión, un oficial de revisión designado y un momento perfecto para tomar la decisión correcta y asegurarse de que prevalezca la justicia. En la pelea de la noche, Benavidez conquistó a la afición y se ganó su lugar como retador oficial del Consejo Mundial de Boxeo en la división supermediana. Sabías…? David Benavidez ostenta el Récord Guinness por ser el peleador más joven en ganar un título mundial súper mediano, ya que lo conquistó a los 19 años. Además ya es triple campeón mundial. Primero perdió el campeonato por usar sustancias prohibidas, pero lo superó de manera ejemplar. Posteriormente, recuperó el título solo para perderlo en la balanza durante las complicaciones de la pandemia de COVID-19, y finalmente se hizo con el título interino actual al noquear espectacularmente a David Lemieux. Anécdota de hoy La primera pelea en la historia del MGM Grand, en Las Vegas, fue cuando Julio César Chávez perdió su invicto ante Frankie Randall, el 29 de enero de 1994. Mi papá me contó cómo Julio estaba desconsolado después de la pelea. “Perdí. No puedo creerlo, estoy acabado”. Julio César le dijo a mi padre mientras lo abrazaba entre lágrimas. Sin embargo, Don José tuvo palabras de apoyo para la Superestrella Mexicana. “Mi querido Julio, todos los grandes han perdido. Desde Muhammad Ali, Sugar Ray Leonard y Roberto Durán, todos perdieron y por eso les puedo decir a todos los campeones que al perder ganaron la oportunidad de obtener un lugar en la historia, al levantarse de la lona y ser un gran una vez más. “Cálmate, campeón. Aquí comienza el siguiente capítulo de tu leyenda. Agradezco sus comentarios en [email protected] Los Fundora confían en convertirse en la primera pareja de hermano y hermana en ser campeones del mundo Acuerdo entre Niyomtrong-Rosa por titulo AMB Like this: Like Loading...

