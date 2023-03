Los Fundora confían en convertirse en la primera pareja de hermano y hermana en ser campeones del mundo Destacar en el deporte de sus amores, el boxeo, fue uno de los sus principales objetivos que se trazaron al enfundarse un par de guantes los hermanos Sebastián y Gabriela Fundora, quienes entre sus planes se encuentra convertirse en la primera pareja de hermano y hermana en ser campeones del mundo. Sebastián Alexander Fundora (20-0-1, 13 Ko’s), actualmente se ostenta como campeón interino del Consejo Mundial de Boxeo (WBC, por sus siglas en inglés) en la escala de peso superwelter, título que obtuvo al derrotar de manera categórica a Erickson Libin, en abril del año pasado en Las Vegas, Nevada. Gabriela Diana Fundora (10-0-0, 4 Ko’s), convertida en una de las nuevas figuras del boxeo de guantes rosas, en plena ruta rumbo a la tan ansiada oportunidad de contender por el campeonato verde y oro WBC de las 112 libras, que actualmente se encuentra en poder de su compatriota Marlén Esparza. Continúa haciendo méritos para lograr su meta, y para lograrlo continúa “haciendo camino’”, sumando victorias. Los hermanos Fundora se disponen a compartir escenario el próximo sábado 8 de abril en el Dignity Health Sports Park en Carson, California, Sebastián volverá a encabezar cartel al enfrentar a un peligroso oponente como lo es Brian ‘La Bala’ Mendoza (21-2-0, 15 Ko’s), púgil oriundo de Albuquerque, Nuevo México. Por su parte, Gabriela, en extremo emocionada, regresa a territorio estadounidense envestida como campeona mundial Juvenil WBC de peso mosca, tras superar por decisión unánime a Tania ‘La Finita’ García, el 23 febrero pasado en la Ciudad de México, se dispone a encarar a la guatemalteca María Micheo Santizo (11-2-0, 6 Ko’s), en duelo acordado a ocho rounds en peso mosca. Para lograr su objetivo, ambos se encuentran trabajando a fondo en las montañas de California, donde son supervisados por su padre y entrenador Freddy Fundora, rumbo a lo que se vislumbra como una inolvidable noche. Round 12 con Mauricio Sulaimán: El boxeo sigue a lo grande en Las Vegas Like this: Like Loading...

