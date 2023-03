Fulton-Inoue reprogramado para el 25 de julio Por Joe Koizumi Ohashi Promotions ha anunciado la nueva fecha del crack una vez pospuesto de “Monster” Naoya Inoue por todos los cinturones de 122 libras contra Stephen Fulton sera el martes 25 de julio en Ariake Arena, Tokio. El promotor Hideyuki Ohashi, ex campeón de las 105 libras del WBC y la AMB, así como Naoya expresaron su agradecimiento por la aceptación de Fulton. Inoue dijo: “Me gustaría recuperarme tan completamente de una lesión en la mano que mostraré mi mejor desempeño”. Vergil Ortiz Jr. se retira de la pelea con Stanionis Los Fundora confían en convertirse en la primera pareja de hermano y hermana en ser campeones del mundo Like this: Like Loading...

