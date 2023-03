Vergil Ortiz Jr. se retira de la pelea con Stanionis En preparación para su próxima pelea el 29 de abril en Arlington, Texas, Vergil Ortiz, Jr. tuvo que retirarse del evento principal contra Eimantas Stanionis por el campeonato mundial de peso welter regular de la AMB debido a un brote de rabdomiolisis. Ortiz fue originalmente diagnosticado con la condición en marzo de 2022. Se espera que se recupere por completo y regrese al ring a finales de este año. “Vergil trabaja incansablemente para prepararse para sus peleas y esto, por supuesto, es una gran decepción para Golden Boy, para él y su familia”, dijo el presidente y director ejecutivo Oscar De La Hoya. “A pesar de este contratiempo, realmente creo que Vergil se mantiene enfocado y logrará su objetivo de convertirse en campeón mundial este año y convertirse en el mejor peso welter de la división”. Próximamente se anunciará más información sobre el evento del 29 de abril. Actualización del boxeo australiano Fulton-Inoue reprogramado para el 25 de julio Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.