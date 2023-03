Actualización del boxeo australiano Por Ray Wheatley – World of Boxing El #1 de la OMB Jason Moloney (25-2, 19 KOs) desafiará al #2 de la OMB Vincent Astrolabio (18-3, 13 KOs) por el campeonato vacante de peso gallo de la OMB el 13 de mayo en un lugar aún no confirmado. El choque será televisado por ESPN. El ex retador al título mundial Moloney viene de una victoria por decisión en doce asaltos sobre Nanaphon Kaikanha en octubre de 2022. Astrolabia viene de un nocaut en seis asaltos sobre Nikolai Potapov en diciembre de 2022. El ex campeón de las 115 libras de la AMB, Andrew Moloney (25-2, 16 KOs) desafiará a Junto Nakatani (24-0, 18 KOs) por el campeonato vacante de peso súper mosca de la OMB el 20 de mayo en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas. La pelea se llevará a cabo en la cartelera de Haney-Lomachenko. Moloney viene de una decisión de diez asaltos sobre Norbelto Jiménez en octubre de 2022. Nakatani viene de una victoria de diez asaltos sobre Francisco Rodríguez Jr en noviembre de 2022. El peso crucero n.º 15 de la FIB Floyd Masson (12-0, 7 KO) desafiará al n.º 9 de la FIB Fabio “Stone Crusher” Turchi (21-2, 15 KO) por el título vacante de peso crucero IBO el sábado en el Eaton Hills Hotel en Eaton Hills. Queensland, televisado a nivel nacional por la red de televisión por cable Foxtel. El zurdo australiano Masson viene de una decisión de ocho asaltos sobre Vikas Singh, mientras que el zurdo italiano Turchi anotó un paro de un asalto sobre Stefan Milhailov Conferencia de prensa final de Joshua-Franklin Vergil Ortiz Jr. se retira de la pelea con Stanionis Like this: Like Loading...

