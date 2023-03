Conferencia de prensa final de Joshua-Franklin El dos veces campeón de peso pesado Anthony Joshua y Jermaine Franklin se presentaron en la conferencia de prensa final antes de la acción del sábado en el O2 de Londres, que se transmitirá en vivo en todo el mundo por DAZN. Anthony Joshua: “El objetivo no es regresar a la esquina, el objetivo es sacarlo… cuanto más habla, más grande es la tumba que cava para sí mismo, pero es lo que es. Podría decir muchas cosas sobre él, pero respeto a mi oponente. No me corresponde a mí hablar, me corresponde a ti hablar y yo hacer mi trabajo el sábado. Honestamente, eso es en lo que me concentro desde la ronda uno hasta la ronda 12. Estoy preparado para una ronda de 12, pero creo en mi habilidad, mi contragolpe y todo ese tipo de cosas para definitivamente hacer mella en Jermaine. Pero no estoy aquí para hablar, estoy aquí para hacer lo que tengo que hacer porque realmente quiero ganar”. Jermaine Franklin: “Tuvimos más tiempo para prepararnos para esta pelea, así que estoy más listo y más en forma. Estoy listo para soltar los fuegos artificiales… Voy a obtener la victoria por todos los medios posibles. Pero si puedo ponerlo sobre su trasero, entonces eso es lo que voy a intentar hacer. Todo es posible. Vengo de un lugar sin muchas posibilidades, y llegué hasta aquí, así que todo es posible. Mi pasión por el deporte, mi equipo y mi familia; esa es toda la motivación que necesito. Creo que mis manos se levantan al final de la pelea”. El WBC y el Seguro social Mexicano presentan gran proyecto de educación Actualización del boxeo australiano Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.