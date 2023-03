El WBC y el Seguro social Mexicano presentan gran proyecto de educación Los tradicionales Martes de Café se trasladaron a las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social para dar a conocer una nueva iniciativa que dará la oportunidad de tener una carrera con bachillerato a todos los jóvenes y niños dedicados al boxeo, pero también reafirmaron el compromiso con otras iniciativas. Así lo dieron a conocer el presidente del WBC, licenciado Mauricio Sulaiman, el licenciado Héctor García, coordinador técnico de cultura física y deporte del IMSS y el contador público Óscar Flores, titular de la unidad de administración y finanzas de la secretaría de educación pública. Para el máximo dirigente del WBC, la educación y el deporte son la fórmula para hacer de los niños y jóvenes hombres y mujeres de bien, que inculquen e inspiren a nuevas generaciones con la educación como pilar de la formación de cualquier ser humano. Para el WBC y el IMSS el deporte es la única vía para prevenir enfermedades, cuidar la salud y mantener a la sociedad alejada de los vicios y juntos buscan salvaguardar la salud de los boxeadores pero también impulsar y fomentar iniciativas para la sociedad en especial para los jóvenes y niños. Existe un compromiso del IMSS con el WBC y seguirán trabajando en visitas del WBC Cares a hospitales de la CDMX, pláticas motivaciones para el desarrollo del bienestar, clínicas de boxeo, jornadas de activación físicas y adelantó que se está trabajando para poner en marcha escuelas de boxeo en diversas instalaciones estratégicas del IMSS

en toda da República Mexicana. Para finalizar, el licenciado García explicó que muy pronto el IMSS y el WBC darán a conocer una gran noticia que cambiará la vida de muchos campeones, ex campeones y boxeadores. La maestra Xóchitl Lagarda directora de WBC University explicó un poco de todo el trabajo que realiza la universidad y lo importante que es tener espacios de formación por ello se comprometió a incorporar a sus filas este programa de bachillerato tecnológico. Por su parte, el cuatro veces campeón mundial y actual director del deporte de Baja California, Erik Morales, fue claro al decir que debemos ver la educación y el deporte como uno solo, pues ambos son las herramientas de un sano desarrollo. Exhortó a todos sue homólogos a ser partícipes de iniciativas que impulsen el sano desarrollo, a convertirse en ejemplo de esos niños y jóvenes que sueñan en ser como ellos, pero sobre todo a seguir la enseñanza de Don José Sulaiman: “vivir para servir”. Pipino Cuevas, director del deporte de Hidalgo y el ex campeón mundial Rubén Olivares agradecieron a todos los involucrados el siempre estar a un paso adelante y trabajar de manera incansable desde sus trincheras. Conferencia de prensa final de Joshua-Franklin Like this: Like Loading...

